Encore plus impressionnantes de l'extérieur qu'en caméra embarquée, les images du violent crash de Ott Tanak et Martin Jarveoja se sont répandues sur la toile et les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. A force de les regarder, la première chose qu'on se dit est qu'ils ont eu au final énormément de chance. Un poteau ou un gros arbre mal placé aurait pu leur être fatal car ils ont quitté la route à fond de sixième à plus de 180 km/h. Dans un premier temps, on a été heureux d'apprendre qu'ils s'en étaient sortis indemnes. La quatrième spéciale n'a d'ailleurs pas été neutralisée.



(...)