Trois pilotes et deux marques en 6.4 à quatre spéciales de l'arrivée, on a rarement vécu un suspense aussi intense sur le Rallye Monte-Carlo où le duel entre Sébastien Ogier et notre Thierry Neuville, séparés par à peine une seconde et demie à l'entame de la dernière journée, est cette fois arbitré par Elfyn Evans, leader avec 4.9 d'avance sur son sextuple champion du monde d'équipier. "Je ne suis qu'à moitié surpris de voir Elfyn devant," confessait Thierry à l'issue de cette 3e étape. "On sait qu'il peut aller très vite sur l'asphalte. On l'avait déjà constaté avec la Ford et là il pilote une Toyota, la référence."