Thierry Neuville et Martijn Wijdaeghe à nouveau sur la plus petite marche du podium.

Comme Sébastien Ogier, Thierry Neuville y a cru et s’est battu jusqu’au bout. À force de flirter avec les limites, une petite faute lui a coûté deux à trois secondes et un point bonus à quelques kilomètres de l’arrivée. Pas plus. L’équipage belge termine à 7.5 de la deuxième place et 8.1 d’une quatorzième victoire.

"On n’a pas de regrets à nourrir, on a essayé et on a vraiment tout donné d’un bout à l’autre. De toute manière, même sans notre petite faute, cela ne l’aurait pas fait", commentait un Saint-Vithois applaudissant du bout des doigts le nouveau succès de son grand rival Sébastien Ogier. Bien sûr qu’il aurait préféré que ce soit Elfyn, sans doute moins dangereux au championnat, qui l’emporte.