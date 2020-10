Le Belge a coiffé Ogier pour une seconde et offert le doublé à Hyundai derrière Sordo.

Quel incroyable suspense ! Quelle leçon de pilotage de ces deux très grands pilotes que sont Sébastien Ogier et Thierry Neuville. Leur duel à la seconde, parfois au dixième, pour le premier accessit du Rallye de Sardaigne, antépénultième manche du Championnat du Monde, nous aura tenus en haleine tout au long du week-end. Au final, malgré quelques mauvais paris pneumatiques et surtout un moteur calé, le Belge est arrivé à ses fins en coiffant le sextuple champion sur le fil, pour une seconde au terme de l’ultime ‘Power Stage’. Une deuxième place et un deuxième chrono dans la spéciale bonus à 7 dixièmes de son équipier Ott Tanak (l’Estonien a préservé ses gommes toute la journée pour limiter les dégâts dans cette seule spéciale) lui valant 22 points bien mérités. “Quel final, cela a vraiment été chaud durant ces deux derniers jours face à Seb”, confiait-il, heureux même s’il n’a pas totalement atteint son objectif. “C’est vrai qu’on a perdu trop de temps au début en embarquant une 2e roue de secours, mais surtout en calant deux fois le moteur dans une épingle ce qui nous a coûté une douzaine de secondes.”