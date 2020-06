Le Belge retrouvera le volant de sa Hyundai WRC lors de la première manche du championnat d'Italie.

Hyundai Motorsport a confirmé ce matin via ses réseaux sociaux son changement de programme pour la reprise début août. Alors qu'initialement Dani Sordo et Pierre-Louis Loubet devaient piloter les i20 WRC, le 2 août au Rally d'Alba, ce sont finalement les deux titulaires, le champion du monde Ott Tanak et son dauphin Thierry Neuville que l'on retrouvera au départ de la première manche du championnat d'Italie. L'Espagnol passe au volant d'une i20 R5, tout comme d'ailleurs Grégoire Munster.

Cette courte épreuve d'une centaine de kilomètres seulement compte trois spéciales à parcourir à trois reprises dans la journée du dimanche.

La modification des plans de l'usine coréenne accrédite la thèse selon laquelle le Rallye d'Estonie serait désormais repoussé à début septembre et compterait pour le WRC dont il signifierait la reprise.

Du côté des promoteurs du WRC, on a demandé à la Turquie de bien vouloir avancer sa date d'une semaine afin de laisser la possibilité aux teams de rapatrier les voitures et tout le matériel pour Ypres début octobre. Les organisateurs turcs n'ont pas encore communiqué leur réponse.