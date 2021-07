Le Belge, 3e de la 7e manche de la saison en Championnat du monde des rallyes (WRC), a été flashé à 190 km/h dans une zone limitée à 90 km/h.

Entendus par les commissaires de course, Neuville et son copilote ont expliqué qu'ils étaient en retard pour prendre le départ d'une spéciale à cause de problèmes mécaniques, est-il précisé dans leur décision.

C'est pour éviter ce retard qu'ils ont accéléré au-delà de la limite autorisée alors que, selon eux, la route était "libre de tout trafic".

Cette suspension s'appliquera si Neuville est repris en excès de vitesse à plus de 30% au-delà de la limite autorisée d'ici la fin de la saison.

Le Saint-Vithois est 3e au championnat du monde. Avec 96 points, il est devancé par le Français Sébastien Ogier (148) et le Britannique Elfyn Evans (111).