Thierry, quelles sont les principales différences entre votre Hyundai de l’an dernier et cette nouvelle génération Rally1 hybride ?

“Il est un peu tôt pour comparer les anciennes WRC, qui étaient abouties, et les nouvelles Rally1. Nous sommes confrontés aujourd’hui à un vrai challenge et on n’a pas encore assez de recul ou de kilomètres pour pouvoir juger. Il y a plein de difficultés à surmonter. Techniquement, les différences sont nombreuses, à commencer par le châssis tubulaire. On a perdu en aérodynamisme, on a des débattements de suspensions moins importants, on n’a plus les palettes au volant, on est de retour avec une boîte à cinq rapports et on n’a plus de différentiel central réglable ! On doit choisir un seul type de ‘diff’pour les trois pilotes et les trois types de surfaces que nous affrontons sur la saison. Par exemple ici, on doit démarrer avec un réglage identique pour Monte-Carlo, la Suède et la Croatie ! Par contre, grâce au système d’hybridation, la puissance augmente de manière considérable, avec un boost de 132 chevaux. C’est impressionnant à l’accélération. Cela devrait compenser un peu la perte de performance globale. Mais cela rend les choses assez compliquées pour la mise au point. Au niveau pilotage, je dirais que la nouvelle voiture est plus rigide, qu’elle rentre moins bien dans les virages, que sa balance est moins constante. En gros, c’est plus basique, elle se pilote davantage comme une R5 (Rally2). Honnêtement, le rapport entre la puissance disponible et les limites de cette nouvelle voiture, notamment en termes de freinage ou de tenue de route, me fait un peu peur. Avec les anciennes voitures, très équilibrées, il y a eu très peu d’accidents. J’ai plus de craintes avec celles-ci. Elles seront performantes un jour mais ces premiers rallyes seront plus difficiles. En fait, il s’agira de trouver le bon rythme le plus vite possible. À nous de nous adapter à ce que l’on nous donne…”