Au bord des larmes à l'arrivée de la dernière spéciale où il a tout donné pour échoué à 2.6 du, Thierry Neuville, dépité, ne se voilait pas la face en débarquant sur le port de Monaco. Voici deux ans, il y a avait signé l'un des plus beaux de ses succès en Mondial. Aujourd'hui il termine sixième à 7'42...

"J'ai le droit d'être très frustré car je sais que si on m'avait donné le matériel pour, j'aurais certainement pu jouer la gagne sur un Monte-Carlo comme celui-ci," a déclaré notre compatriote sixième à l'arrivée et cinquième du championnat du monde grâce aux trois unités supplémentaires marquées lors de la Power Stage. "C'est dur pour toute l'équipe Hyundai d'avoir travaillé ainsi durant des mois et de ne pas être récompensé. Je suis très déçu d'avoir vu Oliver Solberg et Ott Tanak abandonner. On est déjà très mal parti au championnat constructeurs qui est la priorité pour les Coréens."

Il y a quand même du positif? "Oui, on a montré notre motivation et la volonté de se battre jusqu'au bout. On a travaillé comme des fous samedi pour réparer et ne pas renoncer. On a sauve l'équipe de la grosse catastrophe. Sur le plan comptable, on ne fait pas une trop mauvaise opération. Kalle ne nous prend que six unités et l'on a plus de points qu'Elfyn et Ott."

Mais il aurait sans doute préféré moins de points et une auto plus compétitive. "On a fait pas mal de kilomètres et cela va nous aider à progresser. Il y a pas mal de points à améliorer tant au niveau de la fiabilité que de la performance. Il y a du développement à faire au niveau des réglages. J'avais que ce serait difficile. Je savais qu'on était en retard, mais j'espérais quand même qu'on soit un peu mieux. On va se remettre au boulot car j'ai déjà encaissé pas mal en 2021 et je souhaite pas revivre cela cette année..."