WRC Kris Meeke méritait bien la pénalité de dix secondes qui lui a coûté le podium.

Les deux principaux candidats au titre ont beau ne pas s’apprécier, ils se respectent.

Ainsi, Sébastien Ogier a sportivement applaudi Thierry Neuville lorsqu’il est monté sur la plus haute marche du podium.

Et le Belge, de son côté, a défendu son collègue français lorsque ce dernier a réclamé une pénalité pour les pilotes qui avaient coupé dans la onzième spéciale.

Même si dans le cas précis, la pénalité de dix secondes infligée à Ott Tanak mais aussi à Kris Meeke a offert la troisième place et trois points de plus à son grand rival de chez Citroën.

"Je suis d’accord sur ce coup-là avec Sébastien", a confié notre compatriote à la RTBF. "Le règlement, c’est le règlement. Lors des reconnaissances, Nicolas m’a bien dit que, contrairement aux années précédentes, on devait passer à gauche de ce portail. C’était stipulé dans le road-book. En coupant sur la droite, les pilotes Toyota ont gagné trois à quatre secondes. J’étais en lutte à ce moment-là pour la première place avec Ott. Et je n’aurais pas trouvé normal qu’il me reprenne du temps en ne respectant pas le parcours."

Fort critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir demandé à Citroën de porter l’affaire devant le collège des commissaires sportifs, le Gapençais avait bien raison.

Sa réclamation et la pénalité en découlant fort logiquement lui ont permis de récupérer la troisième place perdue en casssant sa direction assistée sur ce même portail. "J’ai hésité car j’ai vu des traces à droite. J’ai été déconcentré et j’ai tapé", expliquait un sextuple champion limitant bien la casse au championnat.

On ne peut pas en dire autant de Toyota comptant désormais 37 points de retard chez les constructeurs sur Hyundai.

O. d.W.