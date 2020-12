Malgré le titre pilotes acquis avec Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing n'a pas rendu une copie parfaite cette année en laissant à nouveau filer la couronne constructeurs au profit de Hyundai Motorsport. Le constructeur nippon a dès lors procédé à un remaniement de ses forces vivres pour la saison à venir. Les troupes nippones ont choisi de faire appel à une tête bien connue de la maison, le vétéran finlandais Jari-Matti Latvala. Le Nordique a été titulaire pour Toyota en 2017, 2018 et 2019. Sa sortie en WRC remonte à la Suède 2020 où il s'est engagé sur une Yaris couvée par sa propre structure. Une pige qui s'était soldée par un abandon.

Le vice-champion du monde des rallyes 2010, 2014 et 2015, qui a couru également pour Ford et Volkswagen au cours de sa carrière, occupera désormais le poste de team principal. Il sera donc le patron de Seb Ogier, Elfyn Evans et Kalle Rovanpera qui poursuivront le bail en 2021, tout comme le protégé de la maison Katsumoto Katsuta qui disputera un programme complet en 2021. Quatre Yaris par rallye seront donc engagées à chaque fois ! Tommi Mäkinen sera toujours présent au sein de l'équipe mais occupera la fonction de conseiller sportif.

"C'est un honneur pour moi d'occuper ce poste au sein de l'équipe, et de la confiance qu'Akio Toyoda, le président de Toyota, m'a témoignée", se réjouit Latvala. "Je suis très heureux de poursuivre le travail entamé avec Tommi, ayant fait partie de cette équipe depuis le début en tant que pilote. Maintenant, en tant que team principal, je dois voir la situation dans son ensemble : je dois motiver tout le monde dans l'équipe à travailler ensemble pour obtenir les meilleurs résultats. C'est un nouveau défi et je suis prêt à le relever."

"Tommi a fait un travail fantastique avec l'équipe, en partant de zéro et en lui apportant le succès qui est le sien. Bien sûr, il y a toujours place à l'amélioration et je veux utiliser ce que j'ai appris au fil des ans comme moteur et travailler avec les responsables de l'équipe pour que celle-ci soit la plus performante possible. La saison 2021 approche à grands pas, mais tout est déjà en place au sein du team, avec une voiture éprouvée et des pilotes toujours aussi forts, et tout le monde sait ce qu'il y a à faire pour se préparer au Rallye Monte-Carlo en janvier."