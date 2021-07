Cinq voitures seulement évolueront en WRC2 avec les nouvelles Hyundai i20 R5 d'Oliver Solberg et Jari Huttunen, les deux Ford Fiesta de Teemu Suninen et Tom Kristensson et la VW Polo de Nikolay Gryazin.





On retrouvera par contre dix-neuf R5 engagées en WRC3 avec les C3 de Rossel, Vanneste et Princen, les Skoda de Lopez, De Cecco, Bédoret, Fernémont, Ghislain de Mevius, et Cracco Jr, la Hyundai de Grégoire Munster, les VW Polo et Tsjoen et Verschueren et les Ford de Casier et Potty.

Enfin en GT, on dénombre pas moins de sept Alpine A110 (avec notamment Manu Guigou, Marc Duez et Gino Bux) face aux Porsche de Tim Van Parijs et Claudie Tanghe.