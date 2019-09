On connaît enfin le calendrier de la prochaine saison.





Si l’absence de la Corse était prévue de longue date, celle du Catalogne est une demi surprise. On pensait l’Allemagne (repoussée à mi-octobre) et la Turquie plus menacés. Le retour du Safari du Kenya (avec un système de boucles comme sur les autres manches WRC) est acté, tandis que la Nouvelle-Zélande remplace l’Australie et que la finale se disputera sur goudron au Japon. Au final, le championnat comptera deux journées de moins sur asphalte.





Calendrier 2020

1. 26 janvier - Rally Monte-Carlo

2. 16 février - Rallye de Suède

3. 15 mars - Rallye du Mexique

4. 19 avril - Rallye du Chili

5. 3 mai - Rallye d'Argentine

6. 24 mai - Rallye du Portugal

7. 7 juin - Rallye d'Italie

8. 19 juillet - Rallye du Kenya

9. 9 août - Rallye de Finlande

10. 6 septembre - Rallye de Nouvelle-Zélande

11. 27 septembre - Rallye de Turquie

12. 18 octobre - Rallye d'Allemagne

13. 1er novembre - Rallye de Grande-Bretagne

14. 22 novembre - Rallye du Japon