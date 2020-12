Mexique, Allemagne et Nouvelle-Zélande out, la Croatie et l'Estonie In, Ypres parmi les six candidats réservistes.

La difficile saison 2020 achevée, il est déjà temps de songer à 2021 puisque les reconnaissances du Rallye Monte-Carlo (21 au 24 janvier) sont censées démarrer dans un peu plus de cinq semaines. Toyota et Hyundai ont déjà entamé la semaine dernière leurs tests et confirmé leurs six équipages, tous identiques à cette année, avec Dani Sordo et Craig Breen se partageant le volant de la 3e i20 WRC, l'Espagnol étant confirmé du côté de Gap et l'Irlandais en Suède.