De la pluie, de la boue et même un peu de brouillard, on se croyait plus sur une spéciale du Wales Rallye GB ce matin à l'entame de la 3ème et dernière étape du Rallye de l'Acropole.

Pierre-Louis Loubet contraint à l'abandon suite à un souci mécanique sur la liaison le menant à cette treizième spéciale baptisée Tarzan, c'est au gentleman driver Jourdan Serderidis, épaulé par notre compatriote Fred Miclotte, que revenait l'honneur d'ouvrir la route devant Thierry Neuville, plus de deux minutes plus rapide.

"C'était l'enfer," s'exclamait le pilote Hyundai. "Mes notes étaient un peu trop optimistes, il y a pas mal d'endroits que l'on découvrait, fort différents de ce que l'on avait rencontré en reconnaissances. Dès lors, j'ai préféré baisser la cadence pour ne pas commettre de faute et prendre les bons repères pour la Power Stage."

Au final, le Belge concédait plus de 42 secondes en 23 km à l'auteur du meilleur temps, un incroyable Kalle Rovanpera, continuant d'éclabousser ses adversaires de son talent. Alors qu'il avait pourtant chaussé deux pneus durs et deux tendres, le Finlandais signait un nouveau temps scratch, 14.1 avant Ott Tanak. Fabuleux!

"Je préfère le feeling des pneus durs," expliquait le pilote Toyota à l'arrivée. "J'ai pu pousser, mais pas trop car au début c'était plus boueux que prévu. Je suis content de me mon chrono."

Alors qu'il reste 45 km à parcourir lors des deux dernières spéciales, Kalle possède désormais 44 secondes d'avance sur Tanak et 1.08 sur Seb Ogier.

Gros problèmes pour Adrien Fourmaux qui a pointé 18 minutes en retard au départ de la spéciale et pris trois minutes pleines de pénalité. De quoi rétrograder au 7e rang général à 11 secondes d'Elfyn Evans. Voilà qui ne fait pas les affaires de Thierry Neuville, toujours 10e au général, à 32 secondes de la 8e place d'Andreas Mikkelsen avant le juge de paix de 33 km.

L'ultime Power Stage débutera à 12h18.