La deuxième spéciale du jour a tourné au calvaire pour Elfyn Evans. Le Gallois a rencontré des problèmes dès la liaison, pointé en retard et a dû disputer ce tronçon bloqué en 6e vitesse. Au total, le pilot Toyota perd quasi deux minutes et déjà toute chance de remporter l'épreuve voire même d'y signer un podium. Comme il n'y a pas d'assistance avant ce soir, il n'est pas certain du tout que le vice-champion, actuellement 2e du classement mondial à égalité de points avec Thierry Neuville puisse poursuivre la course.

Devant, Kalle Rovanpera signe le meilleur temps cinq secondes devant Ott Tanak et prend donc la tête du rallye trois secondes devant l'Estonien de chez Hyundai t 4.3 devant son équipier Seb Ogier perdant donc deux places.

"Le moteur cale comme d'habitude dans les épingles et j'ai du mal à gérer cela," a critiqué Tanak.

Cinquième de la spéciale et du classement général, devant Adrien Fourmaux et Renaud Jamoul, Thierry Neuville n'est toujours pas content de ses réglages en ce début de rallye. Comme souvent... "Je fais du mieux possible, mais je ne suis pas 100% en confiance avec le comportement de mon auto," confie le Belge accusant déjà un retard de 18.7. "Je ne regrette pas mon choix d'avoir emporté deux roues de secours. La journée est encore longue. On fera le point ce soir. Je ne voulais pas prendre de trop gros risques."

ES2: Ott Tanak signe le meilleur temps et revient à 8 dixièmes de Seb Ogier

Grande classique de l'Acropolis Rallye, la spéciale de Agii Theodoroi a été remportée ce matin par la Hyundai d'Ott Tanak, deux dixièmes seulement devant la Yaris du leader du Mondial et ouvreur de la route, Sébastien Ogier. Le septuple champion reste donc leader avec 8 dixièmes de bon sur l'Estonien. Ouvrir la route n'est donc pas un aussi grand handicap même si la chaleur est revenue et a séché la boue. Mais il n'y avait visiblement pas trop de poussière ni de balayage. Les deux Toyota, premières sur la route, n'ont embarqué qu'une seule roue de secours, soit 23 kg en moins environ. Un choix risqué leur permettant de limiter les glissades du train arrière et donc de rester au contact.

Du côté de chez Hyundai, on s'est montré nettement plus prudent en embarquant deux roues de secours pour cette journée de cinq spéciales sans assistance. Parti sur un faux rythme, notre compatriote a perdu dix secondes sur son équipier et chute ainsi au 6e rang général, derrière Dani Sordo.

"Je ne suis pas très en confiance," avouait-il à l'arrivée de ce premier long tronçon. "L'arrière bouge beaucoup. On manque de vitesse. Il va falloir ajuster les réglages."

A noter qu'Adrien Fourmaux et le Hutois Renaud Jamoul (Ford Fiesta) pointent au septième rang, quelques secondes à peine derrière la "Coréenne" de notre compatriote.