Les neuf pilotes présents en WRC se sont contentés des trois passages obligatoires ce matin lors d'un shake down du Rallye de l'Acropole particulièrement roulant et boueux.

Dès son tout premier effort, le jeune Kalle Rovanpera (Toyota) a claqué en 3.14.3 qui ne sera plus jamais approché par la suite, Thierry Neuville, deuxième le plus rapide, devant se contenter lors de son troisième passage sur sa Hyundai d'un 3.17.0 à 2.7 donc du meilleur temps ce qui est énorme sur une aussi courte spéciale.

Ott Tanak pointe au 3e rang en 3.17.5 devant la troisième i20 WRC de Dani Sordo (3.18.3). Les deux autres Yaris de Elfyn Evans et de Sébastien Ogier n'ont pas fait mieux que 3.20.3 et 3.20.7. Autant dire qu'ils ont économisé comme beaucoup leur mécanique et n'ont pris aucun risque.

Ce soir, la première très courte spéciale show de 980 mètres au coeur d'Athènes est programmée à partir de 17h08 chez nous. Les choses sérieuses débuteront à 9h18 vendredi avec la célèbre spéciale de Aghii Theodori, la seule du jour à parcourir deux fois.