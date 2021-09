Tracée au centre d'Athènes, la plus courte spéciale du Mondial, longue de 980 mètres a été parcourue en 51.5 par Sébastien Ogier, premier leader du Rallye de l'Acropole 2021. Le pilote Toyota a devancé ses équipiers Elfyn Evans (2e à 6 dixièmes) et Kalle Rovanpera (3e à 8 dixièmes).

Le plus rapide des pilotes Hyundai, Thierry Neuville s'est classé 4e à neuf dixièmes précédant d'un dixième ses équipiers Dani Sordo et Ott Tanak. Les meilleures R5 emmenées par les deux Norvégiens Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia) et Mads Ostberg (Citroën C3) ont largement devancé les autres WRC puisque la première Ford Fiesta, celle de Gus Greensmith n'est que 17e, tandis qu'Adrien Fourmaux et Renaud Jamoul n'ont été crédités que du 21e temps à trois secondes du leader.