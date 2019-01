Le Français remplacé par l’Italien en charge de la compétition client et du programme TCR

C’était dans l’air depuis l’arrivée du dernier Rallye d'Australie et nous avions été les premiers à l’évoquer dans nos colonnes. Après six ans sans avoir décroché le moindre titre à la tête du département WRC de Hyundai Motorsport, le Français Michel Nandan a été démis de ses fonctions. Il sera remplacé à compter de ce jour par l’Italien Andrea Adamo, déjà responsable depuis plusieurs années du département compétition clients (avec notamment le développement de la i20 R5) et de la i30 N ayant décroché les titres des marques et des pilotes en Championnat du Monde de Tourisme avec Gabriele Tarquini.

On a par ailleurs aussi appris en ce début d’année l’engagement par Hyundai Motorsport de l’expérimenté ingénieur belge Christian Deltombe nommé ingénieur d’exploitation du Norvégien Andreas Mikkelsen.