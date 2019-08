ES19: Thierry devrait encore gagner une place après le dernier pointage...





Pas de surprise dans la dernière spéciale Power Stage. Malgré des soucis de freins l'empêchant d'aller chercher le moindre point bonus, Ott Tanak décroche son 11e succès mondial... comme un certain Thierry Neuville. La Yaris WRC signe son premier triplé et Kris Meeke (2e devant Jari-Matti Latvala) son premier podium 2019 et avec Toyota. Thierry Neuville signe son 7e scratch et décroche les cinq points bonus. Il est actuellement 5e mais Dani Sordo devrait lui offrir la quatrième place et deux points supplémentaires avec un dernier pointage tardif donc on attend la confirmation. Idem pour Seb Ogier qui pourrait lui aussi gagner une place et deux unités suite au sacrifice d'Esapekka Lappi qui passerait de 6e à 8e. Confirmation de tout cela sous peu...









Les teams managers des trois équipes de pointe ont donné des consignes strictes à leurs pilotes ce matin au départ de la dernière étape du Rallye d'Allemagne. Du côté de chez Toyota, les positions sont figées (avec dans l'ordre Tanak-Meeke-Latvala) et il s'agit juste de ramener les trois Yaris WRC à l'arrivée pour signer un fantastique triplé qui rapprocherait Ott Tanak (leader avec 25.1 d'avance sur le premier de ses équipiers) d'un premier titre mondial et permettrait à la marque japonaise de revenir à trois unités de Hyundai au championnat constructeurs.





En signant le scratch lors du premier passage dans une Power Stage déjà très sale, Jari-Matti Latvala a montré que, même s'il ne prend pas tous les risques, il faudra sans doute compter avec lui pour les points bonus. Tout comme avec la Ford de Teemu Suninen d'ailleurs.

Chez Hyundai, on est depuis hier après-midi en mode "limitation des dégâts". Thierry Neuville est toujours cinquième derrière son équipier Dani Sordo mais nul doute que Andrea Adamo va demander à l'Espagnol de laisser passer le Belge pour lui offrir deux points de plus, soit 12 unités. Auteur encore de deux scratches ce matin dans les ES 16 et 18, notre compatriote, frustré après sa crevaison d'hier, va certainement tenter d'inscrire cinq points bonus supplémentaires. Cela lui en ferait alors 17. Pas autant qu'espéré, mais pas la cata non plus même si Ott Tanak devrait en inscrire plus que 25.





Thierry et Nicolas devraient néanmoins reprendre la 2e place du championnat à Seb Ogier qui, après sa crevaison de samedi en fin de journée, devra compter sur la collaboration de son équipier Esapekka Lappi pour décrocher les six points de la 7e place. Avec un scratch possible dans la Power Stage? "Aucune chance," s'exclame le Français qui n'a, il est vrai, pas signé le moindre meilleur temps sur ce rallye. "Je ne peux pas piloter cette voiture," a-t-il répété au point stop de la 17e spéciale qui sera la Power Stage à partir de 12h18.