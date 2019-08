Leader du Mondial WRC, Ott Tanak est aussi l'homme qui détient aujourd'hui la clé du marché des transferts: "On attend qu'il se décide pour savoir de quoi sera fait notre avenir," nous a avoué Jari-Matti Latvala espérant rester une année de plus chez Toyota. Mais pas certain que Tommi Makinen veuille garder en priorité son inconstant compatriote.

L'Estonien de son côté avoue: "Je ne sais pas encore où je roulerai l'an prochain. Cela prend un peu plus de temps que prévu. Ma priorité est de rouler pour le team qui a le meilleur programme de développement. Il faut toujours essayer de voir plus loin. Ford ne gagnait pas quand j'ai signé avec eux. Et Toyota ne dominait pas encore au moment où je suis arrivé chez eux début 2018."

C'est vrai, mais c'est le cas aujourd'hui et l'on se demande bien pourquoi Ott Tanak, solide leader au sein du team de Tommi Makinen, aurait envie de changer de crèmerie si ce n'est pour gagner plus d'argent. Donc, pour faire augmenter les enchères, il négocie avec la concurrence. Il a ainsi approché Andrea Adamo et Hyundai. Il leur aurait demandé un salaire annuel de 7 millions. Mais le boss italien ne serait actuellement prêt à lui en donner que cinq... Comme à Thierry Neuville. "Oui j'ai eu des contacts avec Ott," ne nie pas Andrea Adamo. "Cela fait partie de mon boulot de discuter avec tout le monde. Mais je ne lui ai pas fait un bisou sur la bouche," s'amuse le Flavio Briatore du WRC. Comprenez qu'ils ne se sont pas -encore?- mariés. "Mon but est de devenir champion du monde des constructeurs. J'ai déjà cinq pilotes cette année si l'on compte Craig qui a fait du bon boulot en Finlande et que l'on pourrait revoir au Pays de Galles chez nous. Si je pouvais engager tous les meilleurs pilotes actuels pour me renforcer et déforcer par la même occasion comme le faisait à l'époque Cesare Fiorio avec Lancia, je le ferais. Mais je suis limité par mon budget."

Pour cette raison aussi, il n'est pas question d'aligner quatre Hyundai sur certaines manches de la fin d'année. Un Craig Breen en partant loin en Espagne par exemple aurait pu jouer la tête et éventuellement aider Thierry dans sa quête du titre comme en Finlande, mais le patron ne pense pas comme cela. "Une quatrième voiture ne nous servirait à rien vu que nous devons en nominer trois pouvant marquer des points pour le championnat constructeurs. Et moi je n'ai pas de Coréen que je dois faire rouler," lance-t-il en faisant référence à Toyota alignant en Allemagne une quatrième Yaris pour un pilote japonais.

Pour l'instant, seuls Thierry Neuville (à l'année) et Sébastien Loeb (pour un programme partiel) ont un contrat avec Hyundai pour 2020.