ES11: Le rallye devrait se jouer cet après-midi au milieu des "Hinkelsteins"





Après avoir malheureusement calé son moteur suite à un freinage un peu trop tardif ce matin, Thierry Neuville vient d'enchaîner deux meilleurs temps pour réduire son retard à cinq secondes sur Ott Tanak, soit approximativement le temps perdu dans l'ES9. Cinq secondes séparent désormais les deux prétendants à la victoire avant "les grandes spéciales de cet après-midi. Cela s'annonce intéressant," sourit Ott Tanak.

"J'essaie de maintenir la pression avant les juges de paix de Panzerplatte où il sera important de trouver le bon rythme," confie pour sa part le pilote Hyundai. "Si vous partez trop vite, vous risquez de brûler vos pneus et trop lentement vous pouvez facilement perdre vingt à trente secondes. Il faudra trouver le bon compromis et éviter les pièges dans ce champ de mines car il y a beaucoup de pierres sur la route et les risques de crevaisons sont importants."

Plus d'une demie minute désormais derrière, Seb Ogier défend toujours sa troisième place devant les deux Toyota de Kris Meeke et Jari-Matti Latvala redoublant de prudence. Ces trois là sont groupés en une dizaine de secondes.

Dani Sordo poursuit sa remontée et est revenu à quelques secondes seulement de la 6e place d'un Andreas Mikkelsen ne trouvant pas le bon rythme.

A noter qu'après Kalle Rovanpera, c'est Stéphane Lefèbvre, un court instant leader en R5, qui a perdu plus de sept minutes suite à une sortie de route dans l'ES10. Du coup, Jan Kopecky hérite du leadership quelques secondes devant la Polo THX Racing de l'espoir français Nicolas Ciamin.

Après leurs déboires de la spéciale neuf, Sébastien Bédoret et Guillaume de Mevius ont repris leur route mais ne peuvent plus prétendre à un classement honorable. Le jeune pilote Skoda a néanmoins encore signé un très bon chrono dans l'ES10 à moins d'une seconde au kil du scratch de la catégorie.





ES10: Troisième scratch pour notre compatriote





Après le souci lui coûtant une poignée de secondes dans la spéciale précédente, Thierry est reparti le couteau entre les dents. le pilote Hyundai signe le meilleur temps deux dixièmes devant son équipier Dani Sordo et... le leader Ott Tanak. Il revient donc à 6.5 de la tête. "Une bonne spéciale," s'est exclamé notre compatriote à l'arrivée.

Petite faute coûtant 18 secondes à Esapekka Lappi doublé par Dani Sordo pour le gain de la 7e place. Andreas Mikkelsen est la prochaine cible de l'Espagnol.

Kris Meeke grappille quelques dixièmes sur Seb Ogier et revient à 3.2 de la 3e marche du podium. "Tout va se jouer dans Baumholder cet après-midi," annonce le pilote Citroën.









ES9: Un freinage un peu trop tardif coûte du temps au pilote Hyundai





Alors qu'il était revenu au contact direct avec son rival, Thierry Neuville continuant à pousser à perdu d'un coup 5.2 sur le leader lors de cette 9e spéciale. "J'ai freiné un peu tard, le moteur a calé et j'ai mis un peu de temps à pouvoir le redémarrer ce qui m'a coûté, hélas, quelques secondes," expliquait le Belge désormais pointé à 6.7 de la Toyota d'Ott Tanak signant son sixième scratch sur ce rallye. "La route était un peu plus propre donc j'ai pu attaquer un peu plus sans prendre de risques," a déclaré à l'arrivée l'Estonien.

Derrière, Dani Sordo poursuit sa remontée, tandis que Kalle Rovanpera est sorti pour la deuxième fois en deux spéciales. Mais le Finlandais a réussi à nouveau à repartir et poursuit sa route très attardé maintenant.













Avec le Top 11 des WRC en ordre inverse du classement au départ de cette deuxième étape, les premiers à s'élancer ont bénéficié d'une trajectoire propre. Tout profit pour Dani Sordo, troisième sur la route, et auteur de son premier scratch après avoir perdu plus d'une minute hier soir, bloqué en première vitesse dans l'ultime spéciale.

Contraint à l'abandon dès la première spéciale de vendredi suite à un souci hydraulique, Teemu Suninen signe le deuxième chrono devant Thierry Neuville, le plus rapide des pilotes jouant la tête du rallye. Le pilote Hyundai reprend 1.3 à Ott Tanak et se rapproche à 1.5 du leader de l'épreuve. "La route est très sale et cela réserve quelques surprises. Nous avons reçu quelques corrections de nos ouvreurs, mais ce sont surtout les coupes des concurrents devant nous qui polluent la trajectoire," explique Thierry.

Derrière, Gus Greensmith a perdu plus de trois minutes suite à une crevaison, tandis qu'Andreas Mikkelsen a laissé quelques secondes dans un champ et devrait être rapidement rattrapé par son équipier espagnol.