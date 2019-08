E3: Seul notre compatriote peut suivre le rythme de l'Estonien





Le mano à mano se poursuit dans l'ES3 avec un meilleur temps pour Ott Tanak qui reprend la tête du rallye 1.7 devant Thierry Neuville, deuxième à 2.4 dans cette spéciale: "J'ai eu quelques hésitations sur la fin," avouait notre compatriote. "La spéciale était plus glissante que les années précédentes."

Derrière, les écarts continuent à se creuser. On se dirige donc vers un duel entre le leader du Mondial et le pilote Hyundai. Dani Sordo signe le 3e meilleur chrono mais à 6.2.

Seb Ogier a la tête des mauvais jours et concède 8.8: "J'ai calé dans un carrefour, je me bats mais ma C3 sousvire beaucoup," regrette le Français toujours troisième du classement général mais désormais à 11.3 de Tanak. Et directement menacé par Kris Meeke (4e à 12.3); Dani Sordo (5e à 12.5) et Jari-Matti Latvala (6e à 13.4).













L'ES2 de Stein und Wein a souri à notre compatriote qui a surtout fait la différence lors des derniers kilomètres pour reprendre 1.7 à Ott Tanak. Le pilote Hyundai s'empare dès lors du leadership de l'épreuve sept dixièmes devant le pilote Toyota. Se plaignant de sous-virage sur sa Citroën C3, Seb Ogier pointe au 3e rang à 3.2 au général. Sans contrat pour 2020 et contraint d'assurer dans l'optique du championnat constructeurs, les autres pilotes Yaris Kris Meeke et Jari-Matti Latvala pointent au 4e et 5e rang à 5.4 et 6.4 devant Dani Sordo handicapé par sa position de départ éloignée et une route polluée.





Mauvais début pour les Nordiques Andreas Mikkelsen manquant de rythme sur l'asphalte (Craig Breen aurait fait mieux que lui ici) et Esapekka Lappi commettant sa 2e erreur en autant de spéciales (il a calé dans une épingle). Les deux pointent déjà à plus de dix secondes. C'est déjà terminé pour Teemu Suninen, victime d'un souci mécanique sur sa Ford Fiesta.