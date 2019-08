Peu avant 16h, Kris Princen a pu quitter l'hôpital pour aller chercher ses "roadbooks" et entamer, ce mardi matin, les reconnaissances du Rallye d'Allemagne: "Kris va bien. Il a passé un scanner pour vérifier que tout était en ordre car il avait un peu mal au dos, mais maintenant nous sommes rassurés et nous allons chercher tous nos documents pour les recos," nous confie le coordinateur du team JJ Motorsport Eddy Chevaillier. "Maintenant on attend des nouvelles de la voiture. On va en tout cas effectuer les reconnaissances. Si notre DS3 n'est pas réparable pour jeudi, cela nous servira toujours pour l'année prochaine..."

Pour rappel, l'ex-monture de Jourdan Serderidis est touchée au niveau du train avant et de la boîte de vitesses. "Le châssis est sans doute touché, cela risque d'être compliqué," nous a confié plus tôt dans l'après-midi Fred Miclotte, le responsable du team belge.