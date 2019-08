Avec le Top 11 des WRC en ordre inverse du classement au départ de cette deuxième étape, les premiers à s'élancer ont bénéficié d'une trajectoire propre. Tout profit pour Dani Sordo, troisième sur la route, et auteur de son premier scratch après avoir perdu plus d'une minute hier soir, bloqué en première vitesse dans l'ultime spéciale.

Contraint à l'abandon dès la première spéciale de vendredi suite à un souci hydraulique, Teemu Suninen signe le deuxième chrono devant Thierry Neuville, le plus rapide des pilotes jouant la tête du rallye. Le pilote Hyundai reprend 1.3 à Ott Tanak et se rapproche à 1.5 du leader de l'épreuve. "La route est très sale et cela réserve quelques surprises. Nous avons reçu quelques corrections de nos ouvreurs, mais ce sont surtout les coupes des concurrents devant nous qui polluent la trajectoire," explique Thierry.

Derrière, Gus Greensmith a perdu plus de trois minutes suite à une crevaison, tandis qu'Andreas Mikkelsen a laissé quelques secondes dans un champ et devrait être rapidement rattrapé par son équipier espagnol.