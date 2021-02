Comme on pouvait s'y attendre, avec une bonne couche de neige fraîche, la position sur la route a déterminé en grande partie le résultat de la première spéciale de l'Arctic Rallye, deuxième manche du Mondial.

Premier à s'élancer suite à sa victoire au Monte-Carlo, Sébastien Ogier (Toyota) n'a ainsi signé que le 9e chrono à 22.7 sur les 31 km de ce tronçon. Six secondes plus rapide que lui, son équipier Elfyn Evans ne pointait qu'au 5e rang, à 16.7 du scratch d'Ott Tanak, septième sur la route. "Je souffre de soutirage," se plaignait cependant le pilote Hyundai après avoir devancé l'autre i20 WRC de Craig Breen de 3.6. Un Irlandais pas spécialement content de sa prestation. Tout comme Kalle Rovanpera, troisième à 10.6 alors que le jeune Finlandais a abandonné une dizaine de secondes avec l'arrière de sa Yaris planté dans un mur de neige lors d'un changement de direction. Pas de doute, il va falloir compter ce week-end avec Kalle.

Auteur d'une bonne spéciale, Thierry Neuville pointe à un bon 4e rang, à 12.4 de son équipier estonien mais devant les deux pilotes "Toy" le précédant au championnat. "J'ai disputé une bonne première spéciale mais la route se nettoie au fil des passages et cela va aller plus vite derrière," pronostiquait bien notre compatriote devançant Elfyn Evans de 4.3 et Pierre-Louis Loubet de cinq secondes.

Parti nettement plus prudemment qu'à Monte-Carlo, Teemu Suninen décevait sur la première Ford avec le septième chrono seulement à 18.8 du meilleur temps. Belle prestation par contre d'Esapekka Lappi, douzième et meilleur des R2 pour son retour au volant d'une VW Polo.

Pour finir cette courte première première étape, les concurrents repasseront dans ce tronçon à la lueur des phares à partir de 17h38 chez nous.