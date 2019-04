Quatrième de la 6ème spéciale, notre compatriote perd une place au général

La bagarre s'intensifie encore en Argentineavec désormais les quatre premiers groupés en 5.8. Grâce à un nouveau meilleur temps, Ott Tanak revient à 7 dixièmes de son équipier Kris Meeke. Derrière les deux Toyota, Thierry Neuville s'accroche et remonte même sur le leader puisqu'il n'est pointé qu'à 4.3 de la première place. Ogier quatrième est à 5.8 devant les deux autres Hyundai d'Andreas Mikkelsen et Dani Sordo à égalité à la 5e place à 8.9 seulement de la tête. Il reste encore deux spéciales à disputer et absolument tout reste possible dans le Top 6.





ES5: Notre pilote Hyundai grappille encore deux places...



Après un départ prudent ce matin, Thierry Neuville a parfaitement rectifié le tir et ses réglages. Et avec le retour de la pluie, il semble même désormais bénéficier de sa première position sur la route. En atteste un deuxième chrono signé dans l'ES5 show, à égalité au dixième près avec Sébastien Ogier parti en même temps que lui sur cette spéciale disputée deux par deux en parallèle, 1.8 derrière son équipier Andreas Mikkelsen, auteur du scratch. Une performance permettant à notre compatriote de remonter encore de deux rangs et d'occuper désormais la 2e position du classement général à 5.4 de la Toyota de Kris Meeke s'en donnant à coeur joie dans ces conditions lui rappelant le Wales Rally GB.

Ott Tanak (Toyota) et Sébastien Ogier (Citroën C3), les deux poursuivants du Belge dans la course au titre, pointent au 3e rang à 6.6, soit une grosse seconde à peine derrière le pilote Hyundai. Jari-Matti Latvala clôture le Top 5 actuel à 8.8

La prochaine spéciale aura lieu à 19h51 chez nous après un premier passage par le parc d'assistance, en même temps que la première spéciale de la Citadelle au Rallye de Wallonie.

Après l'annulation de l'ES3, les concurrents ont retrouvé des conditions sensiblement identiques dans l'ES4 avec pas mal de boue et d'énormes flaques. Mais contrairement à ce qu'il s'était passé dans la première spéciale du jour, Thierry Neuville s'est senti plus à l'aise et a signé le meilleur temps. De quoi le faire bondir d'un coup de la 9e à la 4e place:expliquait notre compatriote devançant Kris Meeke de deux secondes et demi. Ott Tanak laissant plus de dix secondes sans vraiment comprendre pourquoi, l'Irlandais prenait la tête du rallye sept secondes devant son équipier. Jari-Matti Latvala se hissait au 3e rang à 9.6 juste devant Thierry Neuville (4e à 10.9) et un Sébastien Ogier pointant à 12.1 du leader.expliquait le pilote Citroën.

La cinquième spéciale est programmée à 17h03.



ES1 : Tanak avait bien débuté



La première vraie spéciale de ce Rallye d'Argentine particulier avec des conditions d'adhérence très précaires s'était achevée sur un doublé des Toyota, Kris Meeke devançant son équipier Ott Tanak d'une seconde. L'Estonien reste cependant leader de l'épreuve 7 dixièmes devant l'autre Yaris WRC. "30% de la spéciale étaient vraiment très très glissantes," confiait l'Irlandais. "A plusieurs reprises, je n'étais plus qu'un passager de ma monture."

"Cela ressemble plus au Wales Rally GB qu'à l'Argentine," ajoutait Jari-Matti Latvala, auteur du 5e chrono derrière les deux Hyundai d'Andreas Mikkelsen (3e à 3 secondes) et de Dani Sordo (4e à 4.4). "La boue n'est pas un problème, c'est plutôt l'eau. A certains endroits, il y en a tellement qu'on part en aquaplaning et que l'on perd le contrôle."

Dans ces conditions, ouvrir la route et affronter en premier les différents pièges n'est certainement pas un avantage. Vous ne voyez pas les traces, vous ne savez pas si les flaques ou les gués sont plus profonds que prévu. Et donc vous avez instinctivement tendance à lever un peu plus le pied. C'est sans doute ce qu'a fait Thierry Neuville nous avouant ne pas vouloir prendre trop de risques aujourd'hui. Du coup, il a signé le 9e chrono ce qui le relègue au 9e rang provisoire, à 14.1 du leader Ott Tanak.

En raison d'une liaison jugée impraticable, la troisième spéciale a été annulée.