Comme on pouvait le laisser supposer hier soir, deux concurrents ont été pénalisés, tard la nuit dernière, pour ne pas avoir respecté le parcours indiqué dans le road-book dans l'ES1. A l'endroit précisément où Sébastien Ogier a tapé, il fallait prendre à gauche d'un portail. Or Ott Tanak et Kris Meeke ont coupé à droite. Les pilotes Toyota ont donc été tous les deux pénalisés de dix secondes ce qui n'est pas trop sévère. Du coup, le tiercé de tête est modifié. Thierry Neuville possède toujours 45 secondes d'avance sur son équipier Andreas Mikkelsen, mais Sébastien Ogier remonte à la 3e place à 1.06.0 devant Dani Sordo 4e à 1.12.0 et Kris Meeke 5e à 1.13.2.





On espère que Andrea Adamo va viser ce dimanche le podium 100% Hyundai et ne pas demander à Dani Sordo d'assurer. Car prendre trois points à Ogier pourrait aussi aider Thierry Neuville dans sa quête du titre. Avec trois voitures dans le Top 4 et seulement deux marquant des points pour les constructeurs, les Coréens peuvent prendre un peu plus de risques (sauf Thierry) aujourd'hui lors d'une ultime étape démarrat à 14h08 chez nous et s'achevant à 17h18 avec le départ de la Power Stage. Le nom du vainqueur devrait être connu un peu avant 18h30.

A noter que Ott Tanak, victime hier d'un problème électrique (batterie ou alternateur défaillant) participera à cette ultime étape dans l'espoir d'inscrire quelques points. Vu la faiblesse du plateau et son retrait hier dans l'avant-dernière spéciale, l'Estonien pointe à la 9e place à deux minutes de la Citroën de Mads Ostberg, leader en WRC2 Pro.





Il pourrait également viser les cinq unités de la Power Stage dEl Condor ce qui lui permettrait de tout de même inscrire au minimum sept unités.