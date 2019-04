Sauf catastrophe, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul devraient remporter, peu après 18h, leur onzième victoire mondiale. Alors qu'il ne reste plus que la Power Stage à disputer (départ de la première voiture à 17h18, à suivre en direct sur la RTBF), nos compatriotes, auteurs du meilleur temps dans l'ES17, possèdent une quarantaine de secondes d'avance sur leur équipier et ami Andreas Mikkelsen.





Pénalisé la veille pour non respect du road-book (il avait coupé de quelques mètres), Kris Meeke a réussi ce matin à redoubler Sébastien Ogier pour le gain de la 3e place. 5.2 séparent actuellement les deux hommes qui lutteront dans la dernière spéciale d'El Condor pour le podium mais aussi des gros points. Reparti en Rally2, Ott Tanak s'est montré discret et a épargné ses gommes pour tenter de décrocher les cinq points bonus.





Derrière, c'est très serré pour la 5e place entre Jari-Matti Latvala sur la seconde Toyota et Dani Sordo (Hyundai) séparés par seulement 7 dixièmes.





Il y aura donc des enjeux et pas mal de pilotes à l'attaque pour cet ultime passage dans la "course de côte" d'El Condor. Normalement Thierry Neuville pourrait se contenter d'assurer, mais on a vu dans l'ES17 que même en en gardant sous la pédale il est capable de signer un meilleur temps. Il pourrait dès lors lui aussi viser quelques points supplémentaires. Sans bien sûr prendre tous les risques...





On croise les doigts pour eux.