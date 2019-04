ES15: Scratch pour Mikkelsen devant Thierry, Ogier quatrième revient à 2.8 de Kris Meeke et lance la polémique...





Débarrassé de la menace d'Ott Tanak, victime de sa mécanique dans la spéciale précédente, Thierry Neuville ne s'est pas contenté d'assurer dans l'ultime spéciale du jour où il a signé le deuxième chrono derrière son équipier Andreas Mikkelsen. "J'ai gardé un certain rythme pour garder la concentration, j'ai juste fait très attention aux pierres en début de spéciale pour éviter de crever," racontait notre compatriote en tête avec 45 secondes d'avance sur son équipier norvégien. Désormais troisième, Kris Meeke doit assurer les gros points pour Toyota tout en essayant de résister au retour de Seb Ogier, revenu à 2.8 de l'Irlandais. "Après mon bris direction assistée, je pousse à fond pour essayer de récupérer une place sur le podium," confiait le pilote Citroën ajoutant: "Les positions devant pourraient encore changer car certains n'ont pas respecté les règles."

Le Français fait allusion à la "coupe" opérée visiblement par certains dans la longue spéciale précisément à l'endroit où il a tapé lors du premier passage: "C'était confus car il y avait des traces partant à droite. Or mon équipier m'a dit de prendre à gauche. J'ai hésité et déconcentré j'ai tapé." Lors du deuxième passage, les organisateurs avaient barricadé l'endroit pour éviter que des pilotes puissent à nouveau couper à droite. Ogier n'a pas oublié qu'il avait été pénalisé et perdu des points l'an dernier en poussant une chicane dans la Power Stage du Rallye du Mexique. Ici, il ne s'agit pas de pousser une chicane, mais, à priori, du non respect par certains d'une case du roadbook et donc du parcours. Une faute pour laquelle la sanction pourrait aller de la pénalité en temps à l'exclusion pure et simple. Si Seb Ogier en a parlé, ce n'est pas innocent. Une plainte doit certainement déjà avoir été introduite et le cas doit être dans les mains des commissaires sportifs qui pourront bénéficier des images des caméras embarquées avant de donner leur verdict.

En espérant que cette affaire ne concerne pas notre leader, Thierry Neuville, à trois spéciales et 53 km d'une onzième victoire mondiale.





ES14: Nouveau scratch pour Ogier déjà remonté 4e à 15 secondes de la 2e place Andreas Mikkelsen. Tanak out, Neuville n'a plus qu'à assurer...





Coup de théâtre dans l'avant-dernière spéciale du jour. Alors qu'il attaquait pour réduire son retard de 11 secondes sur Thierry Neuville, Ott Tanak a été contraint de ranger sa Toyota sur le bas-côté à l'intérieur d'une épingle gauche. On ignore encore la raison de cet abandon propulsant du coup le Belge vers une nouvelle victoire, le pilote Hyundai possédant désormais 50 secondes d'avance sur son équipier Andreas Mikkelsen.

"J'ai vu la Toyota, mais je n'étais pas sûr que c'était Ott donc je n'ai pas levé le pied et j'ai continué sur le même rythme," expliquait Thierry deuxième de la spéciale à deux secondes de Seb Ogier. A quatre spéciales du but, dont encore un passage dans la longue spéciale de 33 km, le Belge n'a plus qu'à assurer pour s'imposer demain après-midi et accroître encore son avance au Mondial.

L'objectif de Seb Ogier, retardé suite à un bris de direction assistée, est maintenant de revenir à la 2e place, celle actuellement occupée par Andreas Mikkelsen, quinze secondes devant lui. Un premier accessit également convoité par Kris Meeke confiant que le Norvégien "aurait un problème et perdrait de l'huile."





ES13: 1er scratch pour Ogier, à la recherche du temps perdu. Thierry Neuville reporte son avance à 11 secondes sur Tanak





A la recherche du temps perdu après avoir perdu près d'une minute suite à un bris de direction assistée consécutif à une touchette dans l'ES11, Sébastien Ogier signe son premier scratch du Rallye d'Argentine 2019. Rétrogradé à la 6e place, le pilote Citroën a maintenant Dani Sordo (5e) et Kris Meeke (4e) en point de mire, le pilote Toyota ne pointant plus que six secondes et demi devant le sextuple champion français. Propulsé sur la troisième marche du podium provisoire, Andreas Mikkelsen compte pour l'instant vingt secondes d'avance sur le Gapençais.

Quatrième sur cette spéciale à 2.6 d'Ogier, Thierry Neuville reprend 4.6 à Ott Tanak, le Belge repoussant la Toyota de l'Estonien à 11 secondes avant les deux dernières spéciales du jour plus favorables à la Yaris.









ES11: plus que 5.2 d'avance pour le pilote Hyundai





La onzième spéciale, la plus longue du rallye avec ses 33 km, a permis à Ott Tanak de signer un nouveau meilleur temps, son cinquième sur cette épreuve que l'Estonien avait dominée l'an dernier. Le pilote Toyota a repris 6.1 à Thierry Neuville et donc réduit de plus de moitié son retard sur le Belge qui n'est plus que de 5.2.

"J'ai été à fond durant toute la spéciale, mais quand il est en mode attaque sur ce type de terrain favorable à sa Yaris, on ne peut pas lutter avec Ott," regrettait le leader. "Mais on va continuer à pousser. Le rallye est encore long."

Confus au moment d'aborder une barrière, Seb Ogier a tapé un mini rocher. "C'était différent des reconnaissances. Tout le monde est passé à droite, moi à gauche et j'ai malheureusement tapé ce qui a cassé ma direction assistée," regrettait le sextuple champion perdant 36 secondes et sa troisième place au profit de Kris Meeke. Et le pilote Citroën ne compte plus que quatre secondes d'avance sur Andreas Mikkelsen alors qu'il reste encore une courte spéciale de 6 km à disputer avant le passage à l'assistance.





ES10: Grosse sortie pour Evans, la Hyundai moins rapide que la Toyota





Nouveau scratch, le quatrième, pour Ott Tanak qui reprend deux secondes et demi sur Thierry Neuville, deuxième de la spéciale.

"J'ai tout donné, mais je ne peux lutter sur ce type de spéciale très rapide avec la Toyota bénéficiant d'un meilleur aérodynamisme et d'une vitesse de pointe supérieure," commentait le Belge à l'arrivée.

L'Estonien creuse encore l'écart sur Seb Ogier et revient à 11.3 de notre compatriote.

Derrière, grosse sortie de route pour Elfyn Evans, parti en tête-à-queue à haute vitesse avant de heurter un gros rocher envoyant sa Ford Fiesta en tonneau. C'en est terminé pour le Gallois, Dani Sordo remontant à la 6e place derrière Andreas Mikkelsen.













Très bon réveil pour nos compatriotes signant leur troisième scratch sur cette épreuve, quatre dixièmes devant la Toyota d'Ott Tanak. L'équipage Hyundai porte donc son avance à 13.8 désormais sur l'Estonien passé deuxième au classement général au détriment de Seb Ogier (Citroën C3 WRC) rétrogradant au 3e rang à 15.9. Les positions restent inchangées derrière avec Kris Meeke, Andreas Mikkelsen et Elfyn Evans.