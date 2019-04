Alors que les fans se déchaînent sur les réseaux sociaux contre la plainte introduite par Citroën sans doute sous l'influence de son sextuple champion, Thierry Neuville a tenu officiellement à défendre Sébastien Ogier.





"Honnêtement, je suis d'accord avec lui," a indiqué le Belge au micro de la RTBF. "Il y a un parcours et il faut le respecter. Lors des reconnaissances, Nicolas (Gilsoul, son équipier) m'a bien précisé que l'on devait passer à gauche de ce portail. C'était bien précisé dans le roadbook, contrairement aux années précédentes où l'on pouvait passer à droite. A partir du moment où les organisateurs avaient la preuve en image que Ott Tanak et Kris Meeke ont coupé il était logiquement qu'ils soient pénalisés. Je suis d'accord avec cette décision car ils ont gagné trois à quatre secondes en coupant à cet endroit. Maintenant mon principal rival n'est plus dans la course donc je m'en fiche un peu."





Il ne devrait pas. Pénalisé de 10 secondes, Kris Meeke a dû laisser passer Seb Ogier au classement, ce qui fait potentiellement trois points de plus pour le Français, aujourd'hui le principal rival de Thierry Neuville dans la course au titre.

Un pilote Hyundai qui s'est contredit hier en déclarant à l'arrivée de la spéciale 11. "J'ai vu une Toyota arrêtée, mais je n'étais pas sûr qu'il s'agissait de celle d'Ott donc j'ai continué à attaquer..." Et une heure plus tard, il confiait à Olivier Gaspard lui demandant ce qu'il avait pensé en voyant Ott arrêté: "Je le savais car j'avais vu qu'il avait un problème. Il n'avait démarré son moteur que cinq secondes avant le départ. Je m'attendais à ce qu'il ne termine pas la spéciale."





Rien de grave. Au final, il a parfaitement géré sa journée, son rythme et ses émotions. Il ne lui reste plus qu'à tenir encore trois spéciales aujourd'hui à 14h08, 15h31 et 17h18 avant de savourer un onzième succès mondial et égaler ainsi deux anciens champions du monde nordiques, Stig Blomqvist et Timo Salonen.