Alors que l'on s'attendait plutôt à un trio Neuville-Breen-Mikkelsen ou alors Neuville-Sordo-Mikkelsen, Andrea Adamo a décidé de titulariser Dani Sordo et Craig Breen pour le prochain Rallye d'Australie, dernière manche du championnat du monde décisive pour l'attribution du titre mondial constructeurs. L'explication est très simple: Le balayage est très important en Australie où Dani Sordo et Craig Breen auront l'avantage de s'élancer 7e et 10e sur les spéciales du premier jour alors qu'Andreas Mikkelsen aurait dû partir quatrième. Il ne faut pas chercher plus loin.

Pour rappel, Hyundai possède 18 points d'avance sur Toyota au championnat. Cela signifie que sauf catastrophe les Coréens devraient en tresser leurs premiers lauriers. Car même en cas de doublé des Yaris, les I20 WRC pourraient se contenter des 3e et 4e places pour conserver l'avantage.