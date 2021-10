Néanmoins, Thierry Neuville, bien réveillé, signe d'emblée un meilleur temps psychologiquement important. Il devance la Toyota d'Elfyn Evans de 1.7 et porte donc son avance à 2.4 sur le Gallois. Suivent les deux autres Toyota de Rovanpera et Ogier qui augmente un peu de son côté l'écart avec Dani Sordo lancé à sa poursuite.

"Honnêtement, la route était plus sale que prévu et la visibilité par endroits était vraiment faible. Ce n'était pas facile mais on a tout de même fait une bonne spéciale," a déclaré le leader belge à l'arrivée.

Conditions difficiles pour cette première spéciale du jour avec des bancs de brouillard et des portions déjà fort sales avec les "coupes" effectuées dans les cordes par les concurrents WRC partant comme toujours en ordre inverse le samedi.