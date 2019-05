La première spéciale du tout premier Rallye du Chili, sixième manche du Mondial, vient de rendre son verdict. Et, fait plutôt rare, nous n'avons pas un mais deux leaders, Kris Meeke et Jari-Matti Latvala, les deux équipiers de chez Toyota, ayant signé le même chrono au dixième près en 11.35.9

"Le parcours est très glissant, c'est vraiment dur de ne pas commettre de faute," a indiqué l'Irlandais à l'arrivée de ce premier tronçon où plusieurs de ses concurrents ont justement commis une erreur. Cela a été le cas de Ott Tanak et de Sébastien Ogier. Les deux principaux rivaux de Thierry Neuville dans la course au titre ont tiré tout droit au même endroit: "C'était très glissant et l'on ne reconnaît pas grand chose car on avait reconnu cette spéciale dans le brouillard. Après un petit pont, j'ai tiré tout droit et presque calé."





Le pilote Citroën n'a toutefois perdu que quelques secondes et a néanmoins pu signer le 4e temps, à 2.6 du scratch, une demie seconde derrière la Ford d'Elfyn Evans. L'Estonien, troisième sur la route, s'est fait piéger au même endroit mais son moteur s'est coupé: "Et ne je parvenais pas à redémarrer," pestait-il. "Ma Yaris n'est actuellement pas plaisante à piloter. On doit remédier à cela."





Cinquième à 2.9, Ott devançait Thierry Neuville, sixième, de sept petits dixièmes.





Contraint d'ouvrir la route et donc de "balayer" pour ses rivaux, le pilote Hyundai n'était pas heureux au "Flying Finish": "Je n'ai pas pris un bon départ," se plaignait-il. "Je n'étais pas en confiance avec une adhérence changeant constamment. Nos notes ne sont pas bonnes. On n'étaient pas dans le bon rythme."





Leur retard n'est pourtant pas conséquent. Ses équipiers Andreas Mikkelsen, refroidi après avoir touché une grosse pierre au milieu de la trajectoire, et Sébastien Loeb, ont laissé nettement plus de temps en chemin alors qu'ils auraient dû profiter d'une position de départ avantageuse. Mauvais envol également pour Esapekka Lappi pour qui Citroën a reconstruit une C3 WRC. Le Finlandais a perdu une vingtaine de secondes en enclenchant la marche arrière, surpris dans une portion boueuse au milieu de ses forêts rappelant un peu le Pays de Galles.