Malgré sa position d'ouvreur sur la route et le balayage en découlant, Thierry Neuville a réussi à signer le meilleur chrono dans l'ES3. Une performance qu'il doit toutefois en partie à ce qui lui est arrivé dans l'ES2 d'El Puma. Explications:

"Après six kilomètres, nous avons reçu le signal que la spéciale était neutralisée au drapeau rouge," indiquait Thierry. "On a donc bouclé les 24 km suivants à vitesse modérée avant d'écoper d'un 3e temps forfaitaire que nous contestons."

Car derrière, après avoir été arrêté un quart d'heure sur la ligne le temps de dégager des spectateurs mal placés, Seb Ogier, Ott Tanak et tous les autres ont parcouru normalement cette spéciale, l'Estonien signant le scratch 3.2 devant le Français et Neuville recevant donc un chrono fictif à 6.6 du scratch.

Et dans la suivante, grâce à des gommes ayant 24 km de moins que tous ses rivaux, notre compatriote s'imposait logiquement. "Cette spéciale était vraiment très difficile," racontait le pilote Hyundai, 7 dixièmes plus rapide qu'Ott Tanak. "C'est normal, Thierry avait des pneus nettement plus frais que nous," s'exclamait le pilote Toyota, nouveau leader de l'épreuve 6.1 devant la Citroën de Sébastien Ogier et 6.6 devant Thierry Neuville. Jari-Matti Latvala avait déjà reculé au 4e rang à 12.9, tandis que tous les autres, Elfyn Evans, Kris Meeke, Andreas Mikkelsen ou Sébastien Loeb ne pouvaient tout simplement pas suivre le rythme imprimé par les trois candidats au titre... et à la victoire sur ce nouveau rallye. "C'est réellement un rallye très difficile, avec peu de grip et aussi peu de visibilité en raison de la lumière aveuglante," confiait le sextuple champion du monde.

Les pilotes vont maintenant retourner à l'assistance, la quatrième spéciale n'étant programmée qu'à 21h39.