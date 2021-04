Pour la première fois de la matinée, Thierry Neuville ne signe pas le meilleur temps. Le scratch est partagé par les deux pilotes Toyota, Sébastien Ogier égalé par Elfy Evans grappillant neuf petits dixièmes au Belge.

"La voiture est OK, notre choix de pneus n'était pas trop mauvais et nous essayons d'optimaliser notre statégie," a confié à l'arrivée notre compatriote conservant 6.8 d'avance sur la plus rapide des Yaris avant la dernière spéciale de la boucle.

Derrière, ses équipiers ont du mal à suivre le rythme. Ott Tanak aurait-il un souci ou effectué un mauvais choix de réglages? L'Estonien n'est pas très bavard aux arrivés: "C'est notre rythme pour l'instant..."

On verra s'il peut accélérer la cadence cet après-midi lors du second passage.

Adrien Fourmaux et Renaud Jamoul se maintiennent à la sixième place en se montrant prudents dans les endroits glissants.

A noter les bons débuts en WRC3 de nos compatriotes Sébastien Bédoret et Cédric De Cecco, respectivement 21ème et 24ème au général après les deux premières spéciales.

ES2: Neuville encore le plus rapide, Tanak perd du temps

Sur sa lancée et bénéficiant d'une route plus propre sur la plus longue spéciale de la journée (23 km), Thierry Neuville signe son deuxième scratch sur ce rallye, 4.9 devant la Toyota d'Elfyn Evans et 5.7 devant Sébastien Ogier. Ses équipiers chez Hyundai perdent pas mal de temps: 15.7 pour Ott Tanak et 19.8 pour Craig Breen devançant à peine Adrien Fourmaux bon sixième, sa place désormais au général pour le jeune pilote Ford.

Le leader du Mondial WRC2 Andreas Mikkelsen est arrêté en spéciale. C'en est visiblement terminé pour aujourd'hui pour le pilote Skoda. Le Russe Nikolay Gryazin (VW Polo) est en tête en WRC2.

Au classement général, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe possèdent 7.7 d'avance sur Elfyn Evans et 12.2 sur Sébastien Ogier. Quatrième Ott Tanak accuse déjà un retard de 17.8.

C'est devant pas mal de spectateurs que s'est disputée ce matin la première spéciale d'un Rallye de Croatie annoncé à huis clos. Un premier tronçon assez court de 6 km avec des choix de pneus fort différents pour les uns et les autres et d'emblée un premier coup de théâtre. Premier à s'élancer, le leader du Mondial Kalle Rovanpera est sorti de la route à un gros km de l'arrivée. Sa Yaris a viré un peu large dans un droite rapide et a fini sa course une dizaine de mètres en contrebas au milieu des arbres. La voiture est fort abîmée mais l'équipage est heureusement indemne. Arrivé juste derrière, Thierry Neuville a été un peu distrait et dit avoir perdu le rythme ensuite. Le Belge signe néanmoins le premier meilleur temps de cette nouvelle épreuve. Et sera le premier sur la route pour le reste de la journée. Un net avantage pour le pilote Hyundai car la trajectoire se pollue très rapidement ici avec la boue et les graviers ressortant des cordes un peu comme sur un rallye belge. Notre compatriote possède après la première spéciale une avance de 2.1 sur son équipier Ott Tanak qui a pris le pari de partir avec seulement cinq pneus durs donc un seul de réserve. Un risque qui l'avait contraint à l'abandon après deux crevaisons à Monte-Carlo. Elfyn Evans sur la première des Toyota point au 3e rang à 2.8 devant Craig Breen quatrième à 6.4 pour son premier rallye WRC sur goudron depuis 2018. Sébastien Ogier était bien parti mais a été victime d'une crevaison à l'arrière gauche sur le dernier kilomètre ce qui lui coûte 6.5 secondes. Pour ses débuts sur une WRC, Adrien Fourmaux assisté du Belge Renaud Jamoul a fait un choix de pneus audacieux en optant pour les durs. Pas la meilleure option pour cette première spéciale où il signe le 8e chrono 8 dixièmes derrière Pierre-Louis Loubet mais déjà devant son équipier chez Ford Gus Greensmith.

ES1: Neuville premier leader, Rovanpera out