Annoncée depuis hier, la pluie est bien au rendez-vous pour la première étape de ce Rallye de Croatie, troisième manche du mondial. De quoi compliquer encore les choses pour les concurrents du WRC avec des conditions de route se dégradant au fil des passages, les concurrents ramenant beaucoup de boue sur la route.

"C'est horrible," grimaçait Thierry Neuville pourtant deuxième à s'élancer et crédité du deuxième chrono à 4.3 du premier leader Kalle Rovanpera, premier sur la route aussi. "Après trois virages, j'ai déjà tapé un talus et depuis je ressentais des vibrations. Je craignais d'avoir crevé mais heureusement cela n'a pas été le cas. L'adhérence change d'un freinage à l'autre. Il est très compliqué de lire le niveau de grip. Dès lors, je me suis calmé. On est arrivé jusque-là, c'est le principal."

Cela n'a pas été par exemple le cas d'Esapekka Lappi, le remplaçant de Sébastien Ogier jetant déjà le gant après avoir tapé un rocher. Très mauvais début de rallye aussi pour Elfyn Evans victime d'une crevaison à l'avant gauche lui coûtant 1'20, tandis que Pierre-Louis Loubet a abandonné 1'40 avec les deux roues avant à plat.

Craig Breen signe le troisième temps sur la première des Ford Puma. L'Irlandais concède 13 secondes et précède la 2ème Hyundai d'Ott Tanak de 3.2: "C'est incroyable, il y a de la boue partout," s'est exclamé l'Estonien à l'arrivée.