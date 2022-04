Premier sur la route, Esapekka Lappi a rajouté un nouveau meilleur temps à son palmarès dans la première spéciale de la matinée (ES17) avant de commettre une petite erreur (tout-droit) dans la suivante où Thierry Neuville a signé un impressionnant scratch (4.8 devant son équipier Ott Tanak) lui permettant de reprendre la 3ème place à un Craig Green avouant n'avoir aucun grip.

"On a fait une bonne spéciale," se réjouissait le Belge déterminé. "On veut ce podium et on va l'avoir."

Il possède désormais 7.8 d'avance sur la Ford Puma de l'Irlandais.

C'est d'autant plus encourageant que cette 18ème spéciale servira de "Power Stage" tout à l'heure à partir de 13h18.

Devant, Ott Tanak parti en pneus tendres en espérant la pluie jamais venue a perdu plus dans l'ES17 que ce qu'il n'a gagné par rapport au leader Kalle Rovanpera dans l'ES18. L'écart entre les deux premiers est désormais de 28.4 alors qu'il ne reste que deux spéciales et 27 km à disputer. Sauf catastrophe ou apparition de la pluie, il est impossible à ce niveau de reprendre plus d'une seconde au kilomètre.

A la régulière, le podium sera donc Rovanpera-Tanak-Neuville. Mais Thierry a encore montré ce matin que sans sa minute cinquante de pénalité, cela aurait pu être lui le grand vainqueur de ce Rallye de Croatie. Cela signifie que si elle n'est pas encore assez fiable, la Hyundai Hybride est désormais capable de rivaliser en performances pures avec les Toyota et les Ford.

Choix de pneus à nouveau difficile ce matin pour les concurrents du Rallye de Croatie. Car si le temps est redevenu sec, la pluie menace encore et de la boue ressort toujours des cordes au fil des passages.