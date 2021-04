Réveil difficile pour Thierry Neuville et les supporters belges. Leader ce matin avec une avance de 7.7, notre compatriote a opéré un mauvais choix de pneus (des tendres) et perdu 12 secondes dans la première spéciale du jour sur l'auteur du scratch et nouveau leader Sébastien Ogier.

"Je ne peux pas garder l'arrière de la voiture dans la ligne, c'est comme cela," regrettait le Saint-Vithois de Monaco chutant du coup au 3e rang à 4.3 de Seb Ogier et 1.2 d'Elfyn Evans 2e.

Magnifique deuxième chrono absolu pour Adrien Fourmaux et Renaud Jamoul sur leur Ford, à deux secondes du scratch. Le jeune Français s'empare de la 5e place au classement au détriment de Craig Breen qui a crevé en touchant une bordure dès le premier rond point 100m après le départ et a perdu 2'20.