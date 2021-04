C'est sur une spéciale assez sale et recouverte de feuilles façon "Condroz" que s'est déroulé ce matin le "shake down", l'ultime spéciale d'essais du Rallye de Croatie, troisième manche du Championnat du Monde WRC.

La majorité des ténors ont effectué trois passages au terme desquels le meilleur chrono est revenu à la Toyota Yaris WRC d'Elfyn Evans en 2.45.1. Nos compatriotes Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 WRC) se sont classés au deuxième rang à 7 dixièmes. Suivaient l'actuel leader du Mondial Kalle Rovanpera (3e à 1.3) et les deux derniers champions du monde Ott Tanak (4e à 1.5) et Sébastien Ogier (5e à 2.5).

Le Japonais Takamoto Katsuta (Yaris) a signé le 6e temps devant l'espoir français Adrien Fourmaux et le Belge Renaud Jamoul (7e à 4.1) déjà meilleurs dans le clan Ford et devant Pierre-Louis Loubet (9e à 4.7). Souci pour Craig Breen qui n'a pu effectuer qu'un seul passage sur la 3e Hyundai officielle.

Le départ de la première spéciale du rallye sera donné ce vendredi à 8h39.