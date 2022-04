Au terme de son quatrième passage, Thierry Neuville a signé, ce matin, le 2ème chrono de la spéciale d'essais du Rallye de Croatie. Le pilote Hyundai a signé un chrono de 1.52.6 à un dixième seulement de la Toyota Yaris du leader du Mondial Kalle Rovanpera.

Confirmation de la compétitivité retrouvée des « Coréennes » avec le troisième temps pour Ott Tanak (à 8 dixièmes) et le sixième d'Oliver Solberg, une seconde derrière la seconde Toyota d'Esapekka Lappi et la première Ford Puma de Craig Breen, quatrièmes ex-aequos en 1.53.8.

A noter le 8e chrono du jeune Corse Pierre-Louis Loubet pour ses débuts mondiaux en Rally1, un dixième derrière son équipier Gus Greensmith, mais surtout une seconde devant son compatriote Adrien Fourmaux qui semble avoir un peu de mal à retrouver la confiance après un début de saison très décevant.

Mauvaise surprise avec le 11ème meilleur temps seulement, le dernier des WRC1 à quatre secondes et demie, pour le vice-champion Elfyn Evans. Deuxième ici l'an dernier à six dixièmes seulement de Seb Ogier, le Gallois semble éprouver quelques peines à endosser le rôle de leader que lui a laissé Sébastien Ogier. Après deux fautes lors des deux premières courses de l'année, Elfyn n'a vraiment plus droit à l'erreur s'il veut rester dans la course pour le titre mondial.