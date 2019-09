Apparue au Monte-Carlo 2018, la plateforme digitale WRC+ All Live a littéralement révolutionné le Championnat du Monde des rallyes et donné le coup de boost nécessaire à une discipline très spectaculaire mais encore sous-médiatisée. Si vous n'avez pas les moyens de vous rendre sur toutes les épreuves du WRC, vous pouvez désormais suivre toute l'action, toutes les spéciales, l'ambiance, les crashes, les interviews, les faits de course, tout mieux que si vous y étiez sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette pour un budget très abordable de 8,99 euros par mois ou de 89,9 euros par an. Une offre exceptionnelle pour plus de 24h d'images par épreuve.





Mais pour réaliser un produit déjà très bien abouti après moins de deux ans de travail, cela demande de gros moyens, tant financiers qu'humains. En Turquie, nous avons pu entrer dans les coulisses de l'énorme machine WRC+ All Live pour laquelle oeuvrent sur place 80 personnes avec une vingtaine d'indépendants chargés dans un studio à Londres des montages des différents résumés.





© D.R.



"Nous avons fabriqué notre propre studio de production itinérant," nous explique le chef de la production Florian Ruth. Un caisson d'environ 3m sur 2 dans lequel arrivent toutes les images disponibles sur 16 écrans. Il faut alors les choisir selon l'actualité, les faits de course. "Nous mettons environ 3 jours à monter nos studios itinérants transportés par camions ou containers dans des avions. Ce studio de montage et production est unique. Il a été imaginé en fonction de nos besoins spécifiques et vaut environ un million d'euros. Nous produisons environ 400h d'images par épreuve. Il faut choisir les meilleures pour être diffusées. On travaille souvent dans les conditions du direct. C'est grisant. Notre équipe de 80 personnes est très internationale avec 18 nationalités."

Avec des Belges? "Oui, plusieurs. Un ici dans le studio de production, mais aussi quatre en l'air. Il faut en effet savoir que l'avion relais grâce auquel nous avons du réseau Wifi et nous pouvons diffuser toutes les images dans plus de 120 pays vient d'une société belge, World Links, basée à Anvers. Le pilote et le copilote viennent de chez vous. Et sans eux, on serait tous au chômage technique. L'hélicoptère jaune survolant les spéciales et produisant les images vues du ciel provient lui de la société belge Heli&Co, très réputée et transportant notamment votre roi."

Au niveau des caméramen, WRC + All Live en compte seize au sol: "Tous des professionnels des sports mécaniques alternant le WRC avec la F1 ou le Moto GP. Ce n'est pas à la portée de tout le monde de filmer des voitures de course en action."





© D.R.



Enfin, les quinze voitures de pointe sont toutes équipées de trois caméras dont une ou deux onboards afin de ne rien rater y compris des conversations de l'équipage même s'il est par exemple interdit de diffuser des conversations en liaisons.

"Grâce à cela, on est pour ainsi dire certain de ne rien manquer, la moindre petite sortie de route, les crevaisons, les frayeurs, tout est enregistré et passe en direct ou en différé," poursuit notre interlocuteur allemand moins loquace quand il s'agit de nous donner des chiffres permettant de quantifier le succès mais aussi la valeur médiatique de ce produit. "On ne communique pas notre nombre d'abonnés pour éviter que les gens fassent trop de calculs à notre place. Je peux juste vous dire que cela coûte extrêmement cher de produire tout cela quatorze fois par an et que, pour l'instant, nous avons encore besoin d'aide, notamment des constructeurs, pour boucler la boucle. Mais cela évolue bien. On gagne des abonnés chaque mois, à chaque rallye. C'est un gros investissement qui paiera dans le futur, nous en sommes certains. Le WRC est un super produit et les passionnés de rallyes se comptent en millions à travers le monde."





Les cinq pays comptant le plus d'abonnés sont la Grande-Bretagne, les Etats-Unis (étonnant), la France, l'Estonie et la Finlande. Et la Belgique? "Elle se situe dans le Top 10 avec environ 10.000 abonnés. Les exploits de Thierry Neuville peuvent être suivis en direct à travers le monde grâce à notre plateforme digitale."

Avec des commentaires et des analyses de spécialistes en Anglais et en Espagnol pour l'instant. "Mais pourquoi pas en Français dans un futur proche," conclut Florian très fier de son bébé. Et il peut l'être. WRC + All live a changé l'image du rallye et la vie des suiveurs, même journalistes quasi aussi bien informés durant une épreuve que si ils étaient sur place...