Les trois Hyundai en tête devant Kris Meeke et Ott Tanak avant d'aborder l'asphalte

Bien préparées et bien positionnées dans l'ordre des départs, les Hyundai ont dominé la première étape sur terre du Rallye d'Espagne. Seul le premier scratch, à mettre à l'actif de Seb Ogier, leur a échappé. Dans la foulée, Thierry Neuville (1), Dani Sordo (1) et surtout Sébastien Loeb (3) se sont partagés les cinq autres meilleurs temps du jour. Et se sont relayés en tête de l'épreuve. D'abord Thierry Neuville puis Dani Sordo et enfin le nonuple champion n'en revenant pas de mener à nouveau une manche du Mondial, une première en Hyundai.

« C'est incroyable, je n'aurais jamais imaginé cela ce matin, la voiture a vraiment été parfaite sur la terre. Maintenant on ne sait pas ce que cela va donner sur l'asphalte, » souriait l'Alsacien tenant du titre ici en Espagne.

A la fin de cette étape initiale et avant d'attaquer l'asphalte, il possédait une courte avance de 1.7 sur son équipier belge toujours en lice donc pour la victoire, Dani Sordo, pas assez rapide dans l'ultime tronçon, complétant le tiercé coréen à 7.6.

« Compte tenu de notre 3ème position sur la route, cette première journée a été presque parfaite, » commentait notre compatriote. « On a attaqué car il était plus facile de creuser des écarts aujourd'hui. Nous avons bien préparé le goudron en Italie et l'on va essayer de reprendre la première place ce samedi même si le championnat constructeurs reste la priorité. »

Mais avec trois voitures aux avant-postes et seulement les deux premières prenant des points, Thierry peut pour l'instant continuer en théorie à jouer sa carte personnelle. Pour maintenir le suspense au championnat, notre représentant doit impérativement reprendre douze unités à Ott Tanak. Ce n'est pas le cas actuellement. Mais on doute que Seb Loeb, moins habitué à la Hyundai sur asphalte, puisse lui résister longtemps. Il devra plutôt se méfier du héros local Dani Sordo dans ses rétroviseurs.

Mais les i20 WRC devront aussi surveiller le retour des Yaris de Kris Meeke (4e à 13.0) et Ott Tanak (5e à 21.7) chargés d'attaquer sur un terrain leur convenant bien pour aller reprendre des gros points pour Toyota. Car le titre constructeurs est aussi important voire plus pour les Japonais et les Coréens que celui des pilotes...

Derrière ce quintet de tête, Jari-Matti Latvala sur la 3e Yaris pointe à 30.1, tandis qu'Elfyn Evans est un peu décroché sur la première Ford.

Les Citroën ont connu une journée noire avec le bris de direction assistée coûtant plus de trois minutes trente à Seb Ogier dès la deuxième spéciale et l'abandon d'Esapekka Lappi sur problème technique dans l'ES5.

Le Français a poursuivi sa course, mais le coeur n'y est plus et, sauf abandon de Tanak ce week-end, le Gapençais a perdu ses dernières chances de décrocher une septième couronne consécutive. « Je ne suis plus motivé. Je ne sais pas ce que je peux encore espérer aller chercher. » Sans doute un point ou deux très importants si le pilote Toyota venait à renoncer. Et puis, il est important de rester en course pour avoir le droit de disputer la Power Stage de dimanche. Une spéciale bonus qui, si les positions restaient en état, pourrait s'avérer décisive pour le premier titre mondial d'Ott Tanak...

Parti le couteau entre les dents, Thierry Neuville est bien décidé à tout faire pour repousser l'échéance jusqu'en Australie... Et à reprendre la tête du Rallye d'Espagne dès ce samedi matin.