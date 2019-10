Profitant de l'avantage de sa récente participation au Rally Legend, Thierry Neuville a démarré la seconde étape du Rallye d'Espagne sur les chapeaux de roue. Auteur du meilleur temps, son deuxième sur cette épreuve, six dixièmes devant la Toyota de Kris Meeke, le pilote Hyundai a repris la tête du rallye 3.2 secondes devant Sébastien Loeb qui, comme Dani Sordo perdant une place, a eu un peu plus de mal à se mettre d'emblée dans le rythme de l'asphalte ce matin.

Seb Ogier signe le troisième meilleur chrono, tandis qu'Ott Tanak n'a pu étonnamment égaler le chrono de son équipier irlandais et perd encore quelques secondes. Au classement général, Kris Meeke 3e pointe désormais à 11.9 cinq dixièmes devant Sordo et 12.6 devant la seconde Yaris du principal candidat au titre qui n'est actuellement plus virtuellement champion.