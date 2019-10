La première boucle sur terre du Rallye d'Espagne s'est plutôt bien passée pour Thierry Neuville. Auteur à deux reprises du 3e meilleur temps et d'un scratch dans l'ES2, notre compatriote occupe ce midi la 2e place du classement général une seconde derrière son équipier Dani Sordo et six et demi devant son rival Ott Tanak.

"Le début de journée s'est relativement bien passé pour nous même s'il y avait encore moyen de faire mieux. J'ai poussé le plus que je pouvais et cela a payé," confiait le pilote Hyundai regrettant dans un sens les soucis affectant la Citroën C3 de Sébastien Ogier.

Premier leader grâce à son scratch dans la toute première spéciale, le sextuple champion a sans doute vu définitivement s'envoler ses espoirs de décrocher une septième couronne (à moins d'un abandon de Tanak ici) suite au bris de sa direction assistée dans l'ES2. Obligé de parcourir deux tronçons, dont le plus long de la journée, en forçant sur l'huile de bras, le Gapençais a perdu 3'36 et tout espoir de succès.

"Problème hydraulique, que puis-je faire?" grimaçait-il à la fin de la boucle.

Voilà encore un des seuls pilotes susceptibles de pouvoir battre Ott Tanak à la régulière d'emblée hors course pour le podium.

Troisième à 7.5 de Sordo, Ott est virtuellement champion du monde: "Mais le rallye ne fait que commencer, on n'en est qu'à la troisième spéciale, on fera les comptes dimanche soir," tempérait le pilote Toyota qui sera sacré dimanche si Thierry Neuville n'inscrit pas plus de 12 points que lui ce week-end. La Power Stage pourrait donc être décisive à ce stade. Mais il reste effectivement encore pas mal de chemin à parcourir.

Et ils sont encore quatre (en quatre secondes et demi) derrière à pouvoir espérer grimper sur le podium. Elfyn Evans (Ford) 4e à 10.9, Kris Meeke (Toyota) 5e à 11.2, Sébastien Loeb (Hyundai) 6e à 11.9 grâce à un magnifique scratch dans l'ES3 et Esapekka appi (Citroën) 7e à 12.0.

La seconde boucle débutera à 15h26. Avant une longue assistance ce soir pour remettre les voitures en configuration asphalte pour les spéciales du week-end.