La première vraie spéciale se disputera vendredi à partir de 8h40.

Sur un tracé sinueux et surtout très poussiéreux d'un peu moins de 2 km, les concurrents s'élançant plus loin ont été clairement avantagés lors de la première courte spéciale show de Tartu. Ainsi, le premiera été signé par le jeune Kalle Rovanpera, déjà le plus rapide ce midi lors du. Le jeune pilote Toyota a devancé d'un dixième la Hyundai de Craig Breen et de quatre la Ford Fiesta WRC de Teemu Suninen. Le Finlandais précédait son équipier Gus Greensmith de deux dixièmes et les i20 Coupé WRC d'Ott Tanak et Thierry Neuville, ex-aequo, d'une demie seconde. Contraint de balayer, Sébastien Ogier devait se contenter du 7e chrono à 1.2.