Derrière, Thierry Neuville a perdu six petits dixièmes sur Sébastien Ogier. Le Belge ne signe que le 5e chrono et accuse désormais u nretard de 1.09.6 au classement général où il occuper toujours la troisième place, 5.4 devant le leader du championnat et tenant du titre.

Nouvelle, longue de 23 km et considérée comme la plus difficile du rallye, la première spécial de ce samedi matin a vu la confirmation de la suprématie du jeune Kalle Rovanpera. Réveillé du bon pied droit, le pilot Toyota a d'emblée collé plus de dix secondes au héros local Ott Tanak reparti en Rally2 et 14.3 à son plus proche rival, Craig Breen. Son avance est ainsi passée de 8.5 à 22.8 sur la Hyundai de l'Irlandais.