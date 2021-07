WRC Estonie ES2: Tanak prend les commandes, Neuville quatrième WRC Olivier de Wilde Trois Hyundai dans les quatre premiers. © Hyundai

Les choses ne se sont pas faites attendre. Comme prévu, Ott Tanak a directement pris la direction des opérations en signant le scratch dans l'ES2 pour prendre la tête de son Rallye d'Estonie. Le tenant du titre et grand favori a devancé son équipier Craig Breen s'élançant très loin sur la route de 1.1 et la Toyota de Kalle Rovanpera de 2.2. Un peu trop prudent en fin de spéciale, Thierry Neuville signe le 4e chrono à 6.2. Au classement général, Tanak mène avec trois dixièmes d'avance sur Breen, 1.3 sur Rovanpera et 6.2 sur Thierry Neuville.