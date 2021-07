Le jeune Finlandais a devancé le héros local et tenant du titre ici Ott Tanak (Hyundai) d'une demie seconde et son équipier Takamoto Katsuta (Yaris) de six dixièmes.

Le leader du championnat du monde Sébastien Ogier a décroché le cinquième temps à deux secondes, un dixième devant notre compatriote Thierry Neuville dont la i20 Coupé WRC est dotée d'une évolution moteur.

Le départ de la première vraie spéciale se disputera demain matin à 8h40

Au terme de trois passages, Kalle Rovanpera (Toyota Yaris) a signé, ce midi, le meilleur chrono (2.51.1) du "shake down" (ultime spéciale d'essais) du Rallye d'Estonie démarrant ce soir (19h38) par la spéciale show de Tartu.