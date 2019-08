ES14: Le tournant du rallye avec une grosse brèche dans la forteresse Toyota, Mikkelsen 4e devant Ogier et Breen, Neuville 7e





Cette quatorzième spéciale du Rallye de Finlande a fait mal à Toyota qui ne signera donc pas un historique triple. Alors que les trois Yaris étaient groupées en six dixièmes au départ de ce chrono, c'est d'abord Kris Meeke qui tapait à l'arrière gauche et devait renoncer après seulement 8,8 km. Mieux parti qu'Ott Tanak, Jari-Matti Latvala semblait bien décidé à défendre son frêle leadership mais le Finlandais crevait à l'arrière gauche et perdait 14 secondes : "C'est de ma faute," regrettait JML désormais contraint d'assurer le doublé pour les troupes de Tommi Makinen. "J'ai changé une note par rapport à l'an dernier et je n'aurais pas dû."

Auteur du scratch loin, très loin devant son plus proche poursuivant, Ott Tanak se retrouve désormais propulsé en tête de l'épreuve avec 13.9 d'avance sur son équipier. Sauf incident, l'Estonien a course gagnée. Latvala est provisoirement sous la menace de son compatriote Esapekka Lappi mais le pilote Citroën sait très bien qu'il sera très difficile d'arracher mieux que la 3e marche du podium: "On n'a pas assez d'appui aéro pour espérer battre les Toyota sur ce terrain."

Derrière, cela a bougé aussi pour ce qui est maintenant la 4e place puisqu'Andreas Mikkelsen a doublé son équipier Craig Breen lequel a également été dépassé par Seb Ogier. 2.4 séparent le Français de la 4e place qui pourrait devenir un podium en cas de consigne. Mais ce n'est pas fini car les pilotes Hyundai veulent aider Thierry Neuville en tentant de rester devant le sextuple champion du monde. Il est également très important pour le Norvégien de devancer la nouvelle recrue irlandaise.

Désormais septième, Thierry Neuville continue à faire ce qu'il peut mais ne parvient pas à venir se mêler à la lutte pour la quatrième place: "Je ne peux pas aller plus vite," regrette le Belge. " Il y a du balayage et il est difficile de comparer mes chronos avec ceux de mes équipiers bénéficiant d'une meilleure position sur la route."













Il fallait être bien réveillé ce matin pour avaler les deux premières spéciales toboggans du Rallye de Finlande. Et c'est sans réelle surprise qu'Ott Tanak, bénéficiant désormais d'une meilleure position sur la route, a signé le premier scratch de la journée, son deuxième sur cette épreuve. Mais son équipier Kris Meeke a répliqué dans la suivante, l'ES13, sa préféré selon Jari-Matti Latvala.





Du coup, les trois Yaris sont à nouveau aux trois premières places regroupées en 6 petits dixièmes avec le Finlandais ne possédant plus que deux dixièmes d'avance sur l'Estonien.





Derrière, Esapekka Lappi, quatrième à 6.5 est décroché et résigné: "Il n'y a rien à faire sur des spéciales aussi rapides face aux Toyota," regrette le pilote Citroën désormais isolé à la 4e place.





Passé par son équipier Andreas Mikkelsen à l'issue de l'ES12, Craig Breen a répliqué dans la suivante et repris la 5e place. Mais les écarts restent faibles. Les deux i20 résistent jusqu'ici à la C3 de Seb Ogier, toujours septième.

De son côté, Thierry Neuville n'a pas trouvé de solution miracle ni bu de potion magique durant la nuit. Deux fois sixième, le Belge conserve sa huitième place désormais à 44 secondes du leader.