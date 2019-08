ES16: Les Toyota très prudentes sur cette spéciale cassante, la 5e place en vue pour Thierry Neuville...





Avec le passage des deux roues motrices, la première spéciale de la 2e boucle s'avère assez cassante avec pas mal de pierres au milieu de la trajectoire. De quoi inciter les pilotes de Toyota plus fragiles à une grande prudence.

"Oui, on a levé le pied ici car on ne voulait pas risquer de de crever ou de casser une jante ou quelque chose d'autre sur une pierre," avouait JML.

Du coup, on a assisté au premier doublé Citroën sur ce rallye avec le scratch pour Esapekka Lappi une seconde et demi devant son équipier Seb Ogier. Du coup, les deux pilotes des C3 gagnent une place au général, le Finlandais en passant son compatriote Jari-Matti Latvala pour le gain de la 2e place (4.1 les séparent désormais) et le sextuple champion pour celui de la 4e, devant les trois Hyundai avec dans l'ordre Andreas Mikkelsen, Craig Breen et Thierry Neuville. Si les choses restent en état, il est clair qu'Andrea Adamo demandera aux deux équipiers du Belge de le laisser passer pour le gain de la 5e place. Mais nous n'en sommes pas encore là et pour l'instant l'objectif du Norvégien et de l'Irlandais est d'essayer de repasser Ogier pour la 4e place.









ES15: Scratch pour Latvala, Neuville impuissant 7e





La dernière spéciale de la boucle matinale n'a plus apporté de changement au classement. Après sa crevaison lors de la spéciale précédente, Jari-Matti Latvala y signe le meilleur temps un dixième devant le leader Ott Tanak. Mais les deux pilotes Toyota disent déjà assurer le doublé: "Je ne roule désormais plus à fond comme avant, je garde une petite marge," avoue l'Estonien. Pareil pour le Finlandais: "Maintenant le plus important est de ramener le doublé à Toyota dans l'optique du championnat constructeurs." Jari-Matti possède désormais 2.3 sur un Esapekka Lappi continuant à donner le meilleur de lui-même et de sa Citroën.

C'est pareil pour son équipier Seb Ogier revenu à 1.5 de la 4e place d'Andreas Mikkelsen. Le Norvégien a perdu une seconde dans cette spéciale en calant le moteur de sa Hyundai. A huit dixièmes seulement du sextuple champion, Craig Breen n'a pas dit son dernier mot non plus dans cette bataille pour la 4e place et la première des pilotes Hyundai.

Crédité à nouveau du 7e chrono, Thierry Neuville ne semble, lui, pouvoir rien faire pour remonter: "Cela balaie tout de même fort. J'ai un bon rythme, l'auto marche bien mais avec cette position sur la route on ne peut rien faire..."













ES14: Le tournant du rallye avec une grosse brèche dans la forteresse Toyota, Mikkelsen 4e devant Ogier et Breen, Neuville 7e





Cette quatorzième spéciale du Rallye de Finlande a fait mal à Toyota qui ne signera donc pas un historique triple. Alors que les trois Yaris étaient groupées en six dixièmes au départ de ce chrono, c'est d'abord Kris Meeke qui tapait à l'arrière gauche et devait renoncer après seulement 8,8 km. Mieux parti qu'Ott Tanak, Jari-Matti Latvala semblait bien décidé à défendre son frêle leadership mais le Finlandais crevait à l'arrière gauche et perdait 14 secondes : "C'est de ma faute," regrettait JML désormais contraint d'assurer le doublé pour les troupes de Tommi Makinen. "J'ai changé une note par rapport à l'an dernier et je n'aurais pas dû."

Auteur du scratch loin, très loin devant son plus proche poursuivant, Ott Tanak se retrouve désormais propulsé en tête de l'épreuve avec 13.9 d'avance sur son équipier. Sauf incident, l'Estonien a course gagnée. Latvala est provisoirement sous la menace de son compatriote Esapekka Lappi mais le pilote Citroën sait très bien qu'il sera très difficile d'arracher mieux que la 3e marche du podium: "On n'a pas assez d'appui aéro pour espérer battre les Toyota sur ce terrain."

Derrière, cela a bougé aussi pour ce qui est maintenant la 4e place puisqu'Andreas Mikkelsen a doublé son équipier Craig Breen lequel a également été dépassé par Seb Ogier. 2.4 séparent le Français de la 4e place qui pourrait devenir un podium en cas de consigne. Mais ce n'est pas fini car les pilotes Hyundai veulent aider Thierry Neuville en tentant de rester devant le sextuple champion du monde. Il est également très important pour le Norvégien de devancer la nouvelle recrue irlandaise.

Désormais septième, Thierry Neuville continue à faire ce qu'il peut mais ne parvient pas à venir se mêler à la lutte pour la quatrième place: "Je ne peux pas aller plus vite," regrette le Belge. " Il y a du balayage et il est difficile de comparer mes chronos avec ceux de mes équipiers bénéficiant d'une meilleure position sur la route."

Après le retour à l'assistance, les hostilités reprendront à partir de 14h08 cet après-midi.













Il fallait être bien réveillé ce matin pour avaler les deux premières spéciales toboggans du Rallye de Finlande. Et c'est sans réelle surprise qu'Ott Tanak, bénéficiant désormais d'une meilleure position sur la route, a signé le premier scratch de la journée, son deuxième sur cette épreuve. Mais son équipier Kris Meeke a répliqué dans la suivante, l'ES13, sa préféré selon Jari-Matti Latvala.





Du coup, les trois Yaris sont à nouveau aux trois premières places regroupées en 6 petits dixièmes avec le Finlandais ne possédant plus que deux dixièmes d'avance sur l'Estonien.





Derrière, Esapekka Lappi, quatrième à 6.5 est décroché et résigné: "Il n'y a rien à faire sur des spéciales aussi rapides face aux Toyota," regrette le pilote Citroën désormais isolé à la 4e place.





Passé par son équipier Andreas Mikkelsen à l'issue de l'ES12, Craig Breen a répliqué dans la suivante et repris la 5e place. Mais les écarts restent faibles. Les deux i20 résistent jusqu'ici à la C3 de Seb Ogier, toujours septième.

De son côté, Thierry Neuville n'a pas trouvé de solution miracle ni bu de potion magique durant la nuit. Deux fois sixième, le Belge conserve sa huitième place désormais à 44 secondes du leader.